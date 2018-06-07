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21:20   7 Июня 2018
Россия
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Жителю Иванова после «Прямой линии» с Путиным снизили ставку по ипотеке

Жителю Иванова после «Прямой линии» с Путиным снизили ставку по ипотеке

Вопрос многодетного отца Дмитрия Верховских из Иванова, который обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину, был решен при участии врио губернатора в течение трех часов.

Об этом в четверг вечером сообщает ТАСС, приводя заявление временно исполняющего обязанности губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, который встретился с большой семьей Верховских.

Вопрос отца семейства на «Прямой линии с Владимиром Путиным» прозвучал 7 июня в 14.30, а сообщение о том, что врио губернатора области встретился с семьей и объявил им о решении вопроса поступило примерно в 18.00 по московскому времени.

Жителю Иванова после «Прямой линии» с Путиным снизили ставку по ипотеке

Напомним: дозвонившись до президента Дмитрий Верховский заявил, что банк отказывается снизить ему ипотечную ставку с 13% до льготных 6%, объясняя это тем, что постановлением правительства 1711 льготная ставка на ипотеку полагается семьям, в которых рождается второй или третий ребенок. Однако к моменту принятия постановления – 30 декабря 2017 года – в его семье уже было трое детей.

«Мы хотели бы к вам обратиться с просьбой как-то изменить этот пункт 9, чтоб он звучал следующим образом: что данная льгота по снижению ставки до 6% распространяется на граждан, у которых рождается второй и последующие дети», - сказал Верховский президенту.

Путин в ответ заявил, что данный пункт правительственного появления является ошибочным, и обратился к врио губернатора области с просьбой обратить внимание на данную ситуацию и поддержать семьи с детьми.

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Автор: Александр Люблинский
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