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21:01   7 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

На заседании Совета министров Союзного государства (СГ) 13 июня обязательно будет поднят вопрос поставок в Россию белорусского молока и молочной продукции. Об этом в четверг заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Россельхознадзор с 6 июня ограничил ввоз в Россию белорусского молока и некоторых видов молочной продукции. Ограничения наложены на молоко и сливки, пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом, сухих молока и сливок, концентрированных, консервированных и сгущенных, наливной молочной сыворотки, концентрированной и сухой, сывороточного концентрата и молочного белка. Запрет введен до урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции. Он коснется продуктов в потребительской таре объемом более 2,5 литра. Продукты в меньшей таре по-прежнему могут ввозиться.

Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

В среду вице-премьер Белоруссии Михаил Русый заявил, что проблема с поставками белорусской молочной продукции в Россию должна быть решена до конца недели. Минсельхоз России в четверг по итогам переговоров с белорусской делегацией пообещал, что вопрос снятия временных ограничений на поставку молока и молочной продукции в случае исправления выявленных нарушений будет решен оперативно.

Ранее глава правительства Белоруссии Андрей Кобяков сообщил, что Белоруссия и Россия на предстоящем заседании Совмина СГ готовы обсудить механизм обмена электронными ветеринарными сертификатами. Кроме того, он отметил, что белорусская сторона хотела бы поднять вопрос о сдерживающих факторах при создании совместных сборочных производств белорусской техники на территории России.

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Автор: Вячеслав Каширин
#экономика #белоруссия #ближнее зарубежье #молоко #союзное государство
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