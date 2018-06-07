Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

На заседании Совета министров Союзного государства (СГ) 13 июня обязательно будет поднят вопрос поставок в Россию белорусского молока и молочной продукции. Об этом в четверг заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Россельхознадзор с 6 июня ограничил ввоз в Россию белорусского молока и некоторых видов молочной продукции. Ограничения наложены на молоко и сливки, пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом, сухих молока и сливок, концентрированных, консервированных и сгущенных, наливной молочной сыворотки, концентрированной и сухой, сывороточного концентрата и молочного белка. Запрет введен до урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции. Он коснется продуктов в потребительской таре объемом более 2,5 литра. Продукты в меньшей таре по-прежнему могут ввозиться.

В среду вице-премьер Белоруссии Михаил Русый заявил, что проблема с поставками белорусской молочной продукции в Россию должна быть решена до конца недели. Минсельхоз России в четверг по итогам переговоров с белорусской делегацией пообещал, что вопрос снятия временных ограничений на поставку молока и молочной продукции в случае исправления выявленных нарушений будет решен оперативно.

Ранее глава правительства Белоруссии Андрей Кобяков сообщил, что Белоруссия и Россия на предстоящем заседании Совмина СГ готовы обсудить механизм обмена электронными ветеринарными сертификатами. Кроме того, он отметил, что белорусская сторона хотела бы поднять вопрос о сдерживающих факторах при создании совместных сборочных производств белорусской техники на территории России.