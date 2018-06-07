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21:15   7 Июня 2018
Россия
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Первое разрешение на строительство «Северного потока — 2» выдали в РФ

Первое разрешение на строительство «Северного потока — 2» выдали в РФ

Компания Nord Stream 2 сообщила, что российское ведомство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству выдало разрешение на возведение газопровода «Северный поток — 2».

Всего нужно получить два основных разрешения в Российской Федерации. Еще одно на строительство трубопроводов под толщей воды в территориальном море страны от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. В начале этого года служба уже дала положительное заключение по проекту.

В сообщении компании сказано, что его практическую реализацию в рамках полученного первого разрешения начнут в ближайшее время.

Одобрение получили и от Швеции. Такая информация стала известна 7 июня. Помимо этого, 5 июня российский лидер Владимир Путин встретился с австрийским коллегой Александером ван дер Белленом. По итогам переговоров он заявил, что Австрия поддерживает планы России по увеличению поставкок газа Европе, в частности, в рамках проекта магистрального газопровода из РФ в Германию «Северный поток — 2». 

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Автор: Анастасия Аои
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