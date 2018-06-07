Трамп обвинил Обаму в раскрытии Ирану секретных данных финансовой системы США
Администрация Обамы обвиняется в предоставлении доступа в секретные данные американской финансовой системы, заявил лидер США Дональд Трамп. По его словам, экс-президент сообщал закрытые материалы иранскому правительству.
Соответствующее заявления политик сделал в Twitter.
Американский лидер назвал политику предшественника преступной и незаконной. По его словам, Демпартии стоило бы обратить внимание на такие вопросы, а не заниматься пустыми и ложными расследованиями. Трамп не смог обойтись без упоминания экс-директора ФБР Джеймса Коми, которого ранее он называл худшим руководителем Бюро расследований за всю его историю.