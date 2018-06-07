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 Затраты на топливо у авиакомпаний из РФ сократились до 20%

Затраты на топливо у авиакомпаний из РФ сократились до 20%
Генпрокуратура Украины готовит новое обвинение по делу Бабченко

Генпрокуратура Украины готовит новое обвинение по делу Бабченко

 Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока
Новое правительство Италии готово обсуждать статус Крыма

Новое правительство Италии готово обсуждать статус Крыма

 Трамп допустил ослабление давления на КНДР после саммита

Трамп допустил ослабление давления на КНДР после саммита
21:15   7 Июня 2018
Весь мир
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Трамп обвинил Обаму в раскрытии Ирану секретных данных финансовой системы США

Трамп обвинил Обаму в раскрытии Ирану секретных данных финансовой системы США

Администрация Обамы обвиняется в предоставлении доступа в секретные данные американской финансовой системы, заявил лидер США Дональд Трамп. По его словам, экс-президент сообщал закрытые материалы иранскому правительству.

Соответствующее заявления политик сделал в Twitter

Американский лидер назвал политику предшественника преступной и незаконной. По его словам, Демпартии стоило бы обратить внимание на такие вопросы, а не заниматься пустыми и ложными расследованиями. Трамп не смог обойтись без упоминания экс-директора ФБР Джеймса Коми, которого ранее он называл худшим руководителем Бюро расследований за всю его историю. 

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Автор: Екатерина Розина
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