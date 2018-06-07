В Германии считают, что нужно на время забыть о Крыме и позвать Россию в G8

Предложение России вернуться в формат «Большой восьмерки» послужило бы сигналом к разрядке в отношениях с Москвой.

Такое мнение высказал в четверг Маттиас Платцек, возглавляющий Германо-российский форум.

По мнению Платцека, имеющиеся между Россией и западными странами разногласия по поводу включения Крыма в состав Российской Федерации, не должны мешать ее возвращению в состав G8, и этот вопрос лучше на время отложить в сторону, чтобы заняться обсуждением других актуальных тем.

В последнее время в ФРГ с новой силой возобновились дебаты по поводу возвращения к формату «Большой восьмерки», путем присоединения Роcсии к G7. За это высказалась лидер фракции «Левых» Сара Вагенкнехт, пояснив, что таким образом можно было бы уравновесить влияние США в данном формате. В то же время министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что такое развитие событий в настоящее время является «нереалистичным».