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Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

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В Германии считают, что нужно на время забыть о Крыме и позвать Россию в G8

В Германии считают, что нужно на время забыть о Крыме и позвать Россию в G8
20:58   7 Июня 2018
Весь мир
47

В Германии считают, что нужно на время забыть о Крыме и позвать Россию в G8

В Германии считают, что нужно на время забыть о Крыме и позвать Россию в G8

Предложение России вернуться в формат «Большой восьмерки» послужило бы сигналом к разрядке в отношениях с Москвой.

Такое мнение высказал в четверг Маттиас Платцек, возглавляющий Германо-российский форум.

По мнению Платцека, имеющиеся между Россией и западными странами разногласия по поводу включения Крыма в состав Российской Федерации, не должны мешать ее возвращению в состав G8, и этот вопрос лучше на время отложить в сторону, чтобы заняться обсуждением других актуальных тем.

В Германии считают, что нужно на время забыть о Крыме и позвать Россию в G8

В последнее время в ФРГ с новой силой возобновились дебаты по поводу возвращения к формату «Большой восьмерки», путем присоединения Роcсии к G7. За это высказалась лидер фракции «Левых» Сара Вагенкнехт, пояснив, что таким образом можно было бы уравновесить влияние США в данном формате. В то же время министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что такое развитие событий в настоящее время является «нереалистичным».

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Автор: Александр Люблинский
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