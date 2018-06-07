Столтенберг: Порошенко получит приглашение на саммит НАТО в июле

Генсек альянса Йенс Столтенберг не уточнил, в каком формате Порошенко будет присутствовать на саммите стран-участниц Североатлантического содружества, поскольку этот вопрос еще не решен окончательно, однако заверил лидер Украины получит приглашение.

Саммит НАТО, на который планируется пригласить украинского президента, пройдет в июле на территории Брюсселя. Генсек организации пообещал, что Порошенко будет приглашен при любом решении о формате его участия в мероприятии.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО необходимо сделать все возможное, чтобы при потенциальной угрозе достойно ответить противнику. Он призвал всех участников альянса внести вклад в укрепление сил организации.