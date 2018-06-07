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 Посол РФ вручил верительные грамоты президенту Армении

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20:39   7 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Посол РФ вручил верительные грамоты президенту Армении

Посол РФ вручил верительные грамоты президенту Армении

При вручении верительных грамот президент Армении Армен Саркисян выразил уверенность, что российский посол сделает все возможное для дальнейшего развития армяно-российских союзнических отношений. Об этом сообщили в пресс-службы главы государства.

Президент отметил, что эти отношения складывались на протяжении долгой общей истории. Он заявил, что готов поддерживать инициативы посла Сергея Копыркина, направленные на углубление двусторонних связей.

В свою очередь, российский дипломат передал Саркисяну теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина и заверил, что сделает все возможное для укрепления стратегических союзнических отношений между двумя государствами.

Копыркин был назначен послом РФ в Армении 6 апреля. До назначения 55-летний дипломат работал при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии в должности заместителя постпреда.

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Автор: Вячеслав Каширин
#политика #армения #ближнее зарубежье #саркисян #копыркин
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