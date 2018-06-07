Посол РФ вручил верительные грамоты президенту Армении

При вручении верительных грамот президент Армении Армен Саркисян выразил уверенность, что российский посол сделает все возможное для дальнейшего развития армяно-российских союзнических отношений. Об этом сообщили в пресс-службы главы государства.

Президент отметил, что эти отношения складывались на протяжении долгой общей истории. Он заявил, что готов поддерживать инициативы посла Сергея Копыркина, направленные на углубление двусторонних связей.

В свою очередь, российский дипломат передал Саркисяну теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина и заверил, что сделает все возможное для укрепления стратегических союзнических отношений между двумя государствами.

Копыркин был назначен послом РФ в Армении 6 апреля. До назначения 55-летний дипломат работал при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии в должности заместителя постпреда.