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20:46   7 Июня 2018
Россия
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Минстрой проверит жалобы дольщиков, поступившие на «Прямую линию» с Путиным

Минстрой проверит жалобы дольщиков, поступившие на «Прямую линию» с Путиным

Об этом заявил глава Министерства строительства РФ Владимир Якушев, отвечая на вопросы журналистов по итогам «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным.

Якушев отметил, что главы министерств, принявшие участие в программе, не согласовывали ответы с Путиным. Общение с президентом прошло в онлайн-режиме.

«Волнуешься, когда глава государства задает вопрос», — подчеркнул глава Минстроя. Также министр намерен проверить обращения обманутых дольщиков из Липецкой области и Владивостока.

«Прямая линия» с Путиным длилась более четырех часов. Глава государства ответил на волнующие россиян вопросы.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #минстрой #якушев #прямая линия с путиным
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