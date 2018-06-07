Минстрой проверит жалобы дольщиков, поступившие на «Прямую линию» с Путиным

Об этом заявил глава Министерства строительства РФ Владимир Якушев, отвечая на вопросы журналистов по итогам «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным.

Якушев отметил, что главы министерств, принявшие участие в программе, не согласовывали ответы с Путиным. Общение с президентом прошло в онлайн-режиме.

«Волнуешься, когда глава государства задает вопрос», — подчеркнул глава Минстроя. Также министр намерен проверить обращения обманутых дольщиков из Липецкой области и Владивостока.

«Прямая линия» с Путиным длилась более четырех часов. Глава государства ответил на волнующие россиян вопросы.