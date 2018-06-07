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Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

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20:40   7 Июня 2018
Россия
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Минфин анонсировал готовность внести проект по ответу на рост цен топлива 8 июня 

Минфин анонсировал готовность внести проект по ответу на рост цен топлива 8 июня 

В ведомстве заявили, что документ с предложениями по мерам сдерживания цен на бензин уже составлен.

Представители Минфина составили законопроект по ответному реагированию на увеличивающийся рост стоимости бензина. Авторы проекта предлагают ряд мер, которые смогли бы сдерживать этот процесс. В ведомстве анонсировали готовность представить инициативу к пятнице, 8 июня.

До этого глава РФ Владимир Путин назвал завышенные цены на топливо недопустимыми. По его словам, проблема вытекает из неточного руководства в сфере энергетики. Об этом президент рассказал во время «Прямой линии».

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Автор: Екатерина Розина
#россия #законопроект #экономика #минфин #топливо
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