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Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

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20:29   7 Июня 2018
Политика
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СБУ изъяли у Вышинского 200 тысяч долларов и «похожий на пистолет» предмет

СБУ изъяли у Вышинского 200 тысяч долларов и «похожий на пистолет» предмет

Украинская служба безопасности сообщила о том, что при проверке банковской ячейки главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского были изъяты 200 тысяч долларов и нечто «похожее на пистолет», также говорится о договоре с МИА «Россия сегодня». 

Украинские спецслужбы провели серию обысков у арестованного главы редакции «РИА Новости Украина», по их данным, в банке Вышинский хранил некий договор на предоставление услуг с МИА «Россия сегодня», которое запрещено на территории Украины. Также правоохранители сообщили, что у главреда было изъято нечто «похожее на пистолет марки Браунинг 1906» и большая сумма денег, свыше 200 тысяч долларов, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, спецслужбы Украины провели большую операцию против украинского подразделения «РИА Новости», которое располагается в Киеве. СБУ  провела обыски в редакции и в личных помещениях сотрудников агентства, после чего произошел арест главного редактора Кирилла Вышинского. Правоохранители обвинили руководителя «РИА Новости Украина» в госизмене.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #украина #происшествия #политика #чп #общество #весь мир #сбу #вышинский
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