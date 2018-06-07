Бойкот. Власти Австралии не поддержат свою сборную на ЧМ-2018 в России

Глава министерства иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что в России во время Мундиаля не будет ни одного официального представителя страны. Об этом сообщает ESPN.

При этом министр подчеркнула, что это не затронет национальную сборную Австралии, которой предстоит играть в России. Команда на групповом этапе мирового первенства сыграет с Францией, Перу и Данией.

Ранее легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью заявил, что австралийцы, по его мнению, выйдут из группы и встретятся в 1/8 финала с французами.

Австралийцы традиционно сильны в рэгби, но до сих пор не достигали сколько-то весомых успехов в международных футбольных турнирах.