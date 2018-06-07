Губернатор Севастополя пообещал выполнить поручение Путина по спорткомплексу

Севастопольский губернатор Дмитрий Овсянников заверил президента РФ Владимира Путина в ходе состоявшейся днем в четверг «Прямой линии», что находящийся в ТЦ «Муссон» спорткомплекс будет открыт сразу же, после устранения нарушений пожарной безопасности.

В частности, президент России обратился к Овсянникову с поручением разобраться в ситуации со спортивным комплексом. После «Прямой линии» губернатор Севастополя заявил журналистам:

«Все поручения президента будут выполнены. Речь шла, я уверен, о «Муссоне».

При этом он пояснил, что Торговый центр был закрыт из-за выявленных там МЧС и прокуратурой нарушений пожарной безопасности, и будет открыт сразу же, как только собственник здания выполнит все требования. Со своей стороны, Овсянников пообещал сделать все возможное, чтобы открытие ТЦ и Спорткомплекса произошло в самые короткие сроки.