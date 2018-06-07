Трамп пока не намерен снимать санкции с Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп сообщил об этом на встрече с японским премьером Синдзо Абэ, который накануне прибыл в Белый дом.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не может снять санкции с Пхеньяна, поскольку они «слишком сильны». Также Трамп не исключил усиления нажима на Северную Корею, однако решил подождать.

Также политик сообщил, что все готово к его встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Саммит пройдет в Сингапуре 12 июня в отеле. Президент США не отрицает, что одна из сторон в последний момент изменит решение и переговоры не состоятся.