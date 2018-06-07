Атлантический альянс утвердил планы создания новых командований в США и Германии

В Брюсселе в четверг прошло заседание глав министерств обороны стран НАТО. Оно было посвящено утверждению планов по созданию двух новых командований альянса в США и ФРГ. Об этом сообщил журналистам генсек организации Йенс Столтенберг.

Как заявил Столтенберг реализация НАТО программ повышения оперативной готовности объединенных сил и создание новых командований не значит, что альянс кого-то боится. Однако, по его словам, необходимо адаптироваться к новым вызовам в меняющейся обстановке.

Среди примеров «меняющейся обстановки» и «новых вызовов» генсек упомянул Россию, которая «все более уверенно себя ведет». Также он говорил о нестабильности и насилии на Ближнем Востоке и в Северной Африке, на границах альянса, о киберугрозах, а также угрозе распространения оружия массового поражения.