Британское Генконсульство в Санкт-Петербурге завершило работу
Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил в четверг 7 июня о завершении работы британского Генерального консульства в Санкт-Петербурге.
Заявление британского посла приводит агентство ТАСС.
«Генконсульство представляло Великобританию в северо-западном регионе России в течение 26 лет. К сожалению, эта глава нашей книги подходит к концу», - заявил Лори Бристоу, отметив, что это не был выбор британской стороны.
Напомним: решение о закрытии Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге было принято Москвой в качестве ответной меры на позицию Лондона по так называемому «делу Скрипалей», когда власти Великобритании бездоказательно обвинили Россию в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери, и приняли решение выслать из страны 23 российских дипломатов. Россия со своей стороны ответила высылкой 23 британских дипломатов и закрытием Генерального консульства.