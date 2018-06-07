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20:14   7 Июня 2018
Весь мир
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Британское Генконсульство в Санкт-Петербурге завершило работу

Британское Генконсульство в Санкт-Петербурге завершило работу

Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил в четверг 7 июня о завершении работы британского Генерального консульства в Санкт-Петербурге.

Заявление британского посла приводит агентство ТАСС.

«Генконсульство представляло Великобританию в северо-западном регионе России в течение 26 лет. К сожалению, эта глава нашей книги подходит к концу», - заявил Лори Бристоу, отметив, что это не был выбор британской стороны.

Напомним: решение о закрытии Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге было принято Москвой в качестве ответной меры на позицию Лондона по так называемому «делу Скрипалей», когда власти Великобритании бездоказательно обвинили Россию в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери, и приняли решение выслать из страны 23 российских дипломатов. Россия со своей стороны ответила высылкой 23 британских дипломатов и закрытием Генерального консульства.

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Автор: Александр Люблинский
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