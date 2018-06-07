Ставрополь повторит запрос на получение жилья для пострадавших от паводка

На «Прямую линию» президенту пришло обращение от жительницы села Левокумка Евгении Лаврик, дом которой был признан аварийным после потопа, однако в новом жилье женщине отказали.

Власти Ставропольского края заявили о повторной заявке на предоставления жилья.

Среди множества соцпроблем президенту пожаловались на проблемы в получении жилья для пострадавших после паводка 2017 года в Ставропольском крае. По окончании передачи губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что местные власти уже направили повторный пакет документов, чтобы 17 семей смогли получить новое жилье.

Напомним, в прошлой весной в пиковой период паводка были затоплены 1,7 тысяч жилых помещений, из них 571 дом был признан аварийным.

В сообщении Владимирова говорится, что указанные 17 домов вышли из пригодности еще в 2002 году, тогда на эти помещения были получены сертификаты, но весной 2017 года жилье было снова подтоплено, а государство отказало в помощи семья по причине того, что они уже получали поддержку. Губернатор объяснил, что участие президента поможет оперативно решить запутанную ситуацию и спасти людей.