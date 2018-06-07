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20:06   7 Июня 2018
Россия
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Ставрополь повторит запрос на получение жилья для пострадавших от паводка

Ставрополь повторит запрос на получение жилья для пострадавших от паводка

На «Прямую линию» президенту пришло обращение от жительницы села Левокумка Евгении Лаврик, дом которой был признан аварийным после потопа, однако в новом жилье женщине отказали.

Власти Ставропольского края заявили о повторной заявке на предоставления жилья.

Среди множества соцпроблем президенту пожаловались на проблемы в получении жилья для пострадавших после паводка 2017 года в Ставропольском крае. По окончании передачи губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что местные власти уже направили повторный пакет документов, чтобы 17 семей смогли получить новое жилье. 

Напомним, в прошлой весной в пиковой период паводка были затоплены 1,7 тысяч жилых помещений, из них 571 дом был признан аварийным. 

В сообщении Владимирова говорится, что указанные 17 домов вышли из пригодности еще в 2002 году, тогда на эти помещения были получены сертификаты, но весной 2017 года жилье было снова подтоплено, а государство отказало в помощи семья по причине того, что они уже получали поддержку. Губернатор объяснил, что участие президента поможет оперативно решить запутанную ситуацию и спасти людей.

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #паводок #ставрополь #прямая линия
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