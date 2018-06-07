«Сценарий Донбасса»: в Раде заявили, что Киев рискует потерять контроль над Одессой

Киев теряет Одессу по тому же сценарию, что ранее Донбасс. Об этом написал на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Игорь Луценко.

Он обратился к секретарю СНБО Украины Александру Турчинову с требованием решить эту проблему. По словам нардепа, «террор» против «антироссийских активистов» в Одессе приобретает «невиданные масштабы». При этом, заверяет депутат, местные власти поддерживают пророссийские мероприятия и оказывают помощь антиукраинским организациям. Он призвал Турчинова собрать заседание СНБО, чтобы окончательно не утратить контроль над «третьим по величине историческим городом Украины».