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 Жителю Иванова после «Прямой линии» с Путиным снизили ставку по ипотеке

Жителю Иванова после «Прямой линии» с Путиным снизили ставку по ипотеке
Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

 Посол РФ вручил верительные грамоты президенту Армении

Посол РФ вручил верительные грамоты президенту Армении
Трамп обвинил Обаму в раскрытии Ирану секретных данных финансовой системы США

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19:47   7 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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«Сценарий Донбасса»: в Раде заявили, что Киев рискует потерять контроль над Одессой

«Сценарий Донбасса»: в Раде заявили, что Киев рискует потерять контроль над Одессой

Киев теряет Одессу по тому же сценарию, что ранее Донбасс. Об этом написал на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Игорь Луценко.

Он обратился к секретарю СНБО Украины Александру Турчинову с требованием решить эту проблему. По словам нардепа, «террор» против «антироссийских активистов» в Одессе приобретает «невиданные масштабы». При этом, заверяет депутат, местные власти поддерживают пророссийские мероприятия и оказывают помощь антиукраинским организациям. Он призвал Турчинова собрать заседание СНБО, чтобы окончательно не утратить контроль над «третьим по величине историческим городом Украины».

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Автор: Вячеслав Каширин
#украина #одесса #политика #ближнее зарубежье #луценко
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