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19:56   7 Июня 2018
Весь мир
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Аналитики назвали лучшие курорты СНГ для летнего отдыха

Аналитики назвали лучшие курорты СНГ для летнего отдыха

Аналитическое агентство «ТурСтат» опубликовало на своем сайте рейтинг самых популярных для летнего отдыха курортов на территории Содружества Независимых Государств в начавшемся отпускном сезоне.

Пятью лучшими местами для отдыха летом 2018 года признаны Казахский курорт Бурабай, киргизское озеро Иссык-Куль, в белорусское озеро Нарочь, армянское озеро Севан и пляжи Бильгя на Каспийском побережья в столице Азербайджана Баку.

Отмечается, что дешевле всего отдыхать в Киргизии на Иссык-Куле – 50 долларов, а дороже всего на бакинских пляжах – 100 долларов.

По данным агентства, большая часть туристов на эти курорты приезжает из Москвы, Московской области и Петербурга, а также с Южного Урала и из Сибири. В среднем туристы проводят на этих курортах одну-две недели.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #рейтинг #общество #весь мир #снг #летний отдых #сезон 2018 #курорты снг
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