Аналитики назвали лучшие курорты СНГ для летнего отдыха

Аналитическое агентство «ТурСтат» опубликовало на своем сайте рейтинг самых популярных для летнего отдыха курортов на территории Содружества Независимых Государств в начавшемся отпускном сезоне.

Пятью лучшими местами для отдыха летом 2018 года признаны Казахский курорт Бурабай, киргизское озеро Иссык-Куль, в белорусское озеро Нарочь, армянское озеро Севан и пляжи Бильгя на Каспийском побережья в столице Азербайджана Баку.

Отмечается, что дешевле всего отдыхать в Киргизии на Иссык-Куле – 50 долларов, а дороже всего на бакинских пляжах – 100 долларов.

По данным агентства, большая часть туристов на эти курорты приезжает из Москвы, Московской области и Петербурга, а также с Южного Урала и из Сибири. В среднем туристы проводят на этих курортах одну-две недели.