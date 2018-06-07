Трамп: Все готово к саммиту США и КНДР

Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил на встрече с японским коллегой Синдзо Абэ. Премьер Японии накануне прибыл в Белый дом.

Американский лидер снова подчеркнул, что «все может измениться», имея ввиду, что одна из сторон способна отменить предстоящий саммит.

«Все готово», — отметил Трамп.

Встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня. Политики встретятся в Сингапуре в отеле Capella. Начнется мероприятие в девять утра по местному времени (четыре утра по Москве).

Ранее сообщалось, что администрация Сингапура предлагала частично оплатить пребывание Ким Чен Ына в стране. Отмечалось, что государство готово «сделать больше для исторической встречи».