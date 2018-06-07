Ответы Путина продемонстрировали взвешенную внешнюю политику — Слуцкий

Утверждения об изоляции России — миф, а политика Москвы на международной арене взвешенная, конструктивная и прагматичная. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Общаясь с журналистами, парламентарий отметил, что прямая линия больше рассчитана на внутриполитическую проблематику, но и в этот раз традиционно не обошлось без вопросов о взаимоотношениях России и Запада. По словам депутата, Путин является признанным лидером крупнейшей мировой державы и со многими другими лидерами, по его собственному признанию, говорит «на ты».

«Как бы утопично это не звучало, но, я уверен, что Россия сможет восстановить взаимоотношения в обозримом будущем. По крайней мере, с европейскими государствами», — добавил Слуцкий.

Прямая линия с президентом России в этом году длилась четыре часа 20 минут. Всего на прямую линию поступило свыше двух миллионов обращений, глава государства ответил на 73 обращения.

В этот раз по прямой конференцсвязи в программе участвовали главы регионов и вице-премьеры, которых глава государства подключал к диалогу.