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19:35   7 Июня 2018
Россия
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Ответы Путина продемонстрировали взвешенную внешнюю политику — Слуцкий

Ответы Путина продемонстрировали взвешенную внешнюю политику — Слуцкий

Утверждения об изоляции России — миф, а политика Москвы на международной арене взвешенная, конструктивная и прагматичная. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Общаясь с журналистами, парламентарий отметил, что прямая линия больше рассчитана на внутриполитическую проблематику, но и в этот раз традиционно не обошлось без вопросов о взаимоотношениях России и Запада. По словам депутата, Путин является признанным лидером крупнейшей мировой державы и со многими другими лидерами, по его собственному признанию, говорит «на ты».

«Как бы утопично это не звучало, но, я уверен, что Россия сможет восстановить взаимоотношения в обозримом будущем. По крайней мере, с европейскими государствами», — добавил Слуцкий.

Прямая линия с президентом России в этом году длилась четыре часа 20 минут. Всего на прямую линию поступило свыше двух миллионов обращений, глава государства ответил на 73 обращения.

В этот раз  по прямой конференцсвязи в программе участвовали главы регионов и вице-премьеры, которых глава государства подключал к диалогу.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #слуцкий #политика #прямая линия
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