Киев запретил российскую книгу, «прославляющую правоохранительные органы РФ»

Запрет на книгу Кирилла Казанцева «Антикварщики» наложило Госкомтелерадио Украины. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Изначально запрос на распространение двух тысяч копий направило издание «Форс Украина». «Эксперты» посчитали, что книга несет пропаганду органов власти «страны-агрессора», а также «прославляет работу» правоохранительных органов. Данные факторы не отвечают критериям продукции, пригодной для издания на Украине.

В начале прошлого года вступил в силу принятый Киевом закон об ограничении импорта продукции «антиукраинского содержания». Изъятию подлежали многие российские издания, попавшие на Украину «без разрешения». Нарушителей закона штрафуют, пока административно. Право на запрет или разрешение продажи тех или иных изданий в стране получило Госкомтелерадио. Ведомство ориентируется на выводы экспертов.