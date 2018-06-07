Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Жителю Иванова после «Прямой линии» с Путиным снизили ставку по ипотеке

Жителю Иванова после «Прямой линии» с Путиным снизили ставку по ипотеке
Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

 Посол РФ вручил верительные грамоты президенту Армении

Посол РФ вручил верительные грамоты президенту Армении
Трамп обвинил Обаму в раскрытии Ирану секретных данных финансовой системы США

Трамп обвинил Обаму в раскрытии Ирану секретных данных финансовой системы США

В Германии считают, что нужно на время забыть о Крыме и позвать Россию в G8

В Германии считают, что нужно на время забыть о Крыме и позвать Россию в G8
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Жителю Иванова после «Прямой линии» с Путиным снизили ставку по ипотеке

Жителю Иванова после «Прямой линии» с Путиным снизили ставку по ипотеке
Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

 Посол РФ вручил верительные грамоты президенту Армении

Посол РФ вручил верительные грамоты президенту Армении
Трамп обвинил Обаму в раскрытии Ирану секретных данных финансовой системы США

Трамп обвинил Обаму в раскрытии Ирану секретных данных финансовой системы США

В Германии считают, что нужно на время забыть о Крыме и позвать Россию в G8

В Германии считают, что нужно на время забыть о Крыме и позвать Россию в G8
19:36   7 Июня 2018
Ближнее зарубежье
55

Киев запретил российскую книгу, «прославляющую правоохранительные органы РФ»

Киев запретил российскую книгу, «прославляющую правоохранительные органы РФ»

Запрет на книгу Кирилла Казанцева «Антикварщики» наложило Госкомтелерадио Украины. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Изначально запрос на распространение двух тысяч копий направило издание «Форс Украина». «Эксперты» посчитали, что книга несет пропаганду органов власти «страны-агрессора», а также «прославляет работу» правоохранительных органов. Данные факторы не отвечают критериям продукции, пригодной для издания на Украине.

В начале прошлого года вступил в силу принятый Киевом закон об ограничении импорта продукции «антиукраинского содержания». Изъятию подлежали многие российские издания, попавшие на Украину «без разрешения». Нарушителей закона штрафуют, пока административно. Право на запрет или разрешение продажи тех или иных изданий в стране получило Госкомтелерадио. Ведомство ориентируется на выводы экспертов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #украина #политика #запрет книги на украине
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против Общество
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против
Депутат Гартунг напомнил, что начинание «Справедливой России» ранее отвергло правительство и партии власти. А теперь поддержал президент.
17:49   7 Июня 2018
117
Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились Россия

Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились

16:45   7 Июня 2018
356
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий» Россия

Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий»

11:41   7 Июня 2018
1193
Прямая линия: Путин и цены на бензин Россия

Прямая линия: Путин и цены на бензин

9:40   7 Июня 2018
2099
Самое читаемое
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

 Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

 Прямая линия: Путин и цены на бензин

Прямая линия: Путин и цены на бензин