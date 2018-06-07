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19:41   7 Июня 2018
Россия
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Дольщики липецкого микрорайона «Европейский» получат жилье — СК РФ

Дольщики липецкого микрорайона «Европейский» получат жилье — СК РФ

Во время «Прямой линии» липчанин Евгений Зайцев рассказал главе РФ Владимиру Путину об обмане, который затронул полторы тысячи дольщиков, вложивших деньги в микрорайон «Европейский».

В СК РФ пообещали, что липчане получат жилье после расследования прокуратуры.

Напомним, Зайцев пожаловался российскому лидеру, что жители города вложили личные средства в строительство жилых домов, которые превратились в долгострой, так и оставшись наполовину выполненными. Обманутые липчане заключили договор с ОАО «Эксстроймаш».

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. По распоряжению лидера организована опергруппа, в состав которой входят опытные сотрудники.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #общество #весь мир #липецк #прямая линия #европейский
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