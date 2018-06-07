На свалке в Машково, на которую пожаловались Путину, выявили нарушения

​​​​​Проведенная после жалобы в ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным проверка Межрегионального управления Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям выявила ряд нарушений на Александровской городской свалки у деревни Машково.

Напомним: в ходе прошедшей в четверг днем «Прямой линии» с президентом России, жители деревни Машково Владимирской области пожаловались на незаконную утилизацию мусора, который нелегально свозится на уже закрытые свалки.

По словам Гурновича, в ответ на жалобу Росприроднадзор согласовал внеплановую проверку с прокуратурой Владимирской области, сотрудники, выехавшие на свалку, к настоящему моменту уже завершают процессуальные действия.

«Выявлены нарушения по 8.2 КоАП и 8.5 КоАП, результаты проверочных мероприятий будут рассмотрены 13 июня», - отметил руководитель управления, добавив, что юридические и должностные лица, которые несут ответственность за работу свалки, будут привлечены к административной ответственности.

В частности, в числе нарушений перечислены: отсутствие ограждения вокруг полигона, отсутствие на территории свалки дезинфекционных ванн, а также то, что часть полигона не пересыпана грунтом и руководство не предоставило отчеты по экологическому мониторингу.

Ранее, по словам Гурновича, свалка была закрыта, так как выяснилось, что она не учтена в государственном реестре объектов хранения бытовых отходов.