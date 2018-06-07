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19:17   7 Июня 2018
Россия
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FIFA выставит на продажу 100 тысяч биллетов на матчи ЧМ-2018 в пятницу

FIFA выставит на продажу 100 тысяч биллетов на матчи ЧМ-2018 в пятницу

Международная федерация футбола (FIFA) 8 июня выставит на продажу более 100 тысяч билетов на матчи Чемпионата мира — 2018, которые ранее регистрировались для другие клиентские группы. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

В пресс-службе отметили, что продажи стартуют в 23:00 мск на сайте FIFA.com/tickets.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

В четверг стало известно, что по обновленному рейтингу FIFA российская сборная опустилась с 66-й на 70-ю строку. Из всех сборных, принимающих участие в будущем Мундиале, она имеет самое низкое место в рейтинге. Уругвай, с которым предстоит встретиться россиянам на групповом этапе, традиционно находится среди лидеров.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #футбол #fifa #чм-2018 #общество #чм #чм 2018
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