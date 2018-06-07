Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Жителю Иванова после «Прямой линии» с Путиным снизили ставку по ипотеке

Жителю Иванова после «Прямой линии» с Путиным снизили ставку по ипотеке
Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

 Посол РФ вручил верительные грамоты президенту Армении

Посол РФ вручил верительные грамоты президенту Армении
Трамп обвинил Обаму в раскрытии Ирану секретных данных финансовой системы США

Трамп обвинил Обаму в раскрытии Ирану секретных данных финансовой системы США

В Германии считают, что нужно на время забыть о Крыме и позвать Россию в G8

В Германии считают, что нужно на время забыть о Крыме и позвать Россию в G8
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Жителю Иванова после «Прямой линии» с Путиным снизили ставку по ипотеке

Жителю Иванова после «Прямой линии» с Путиным снизили ставку по ипотеке
Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

 Посол РФ вручил верительные грамоты президенту Армении

Посол РФ вручил верительные грамоты президенту Армении
Трамп обвинил Обаму в раскрытии Ирану секретных данных финансовой системы США

Трамп обвинил Обаму в раскрытии Ирану секретных данных финансовой системы США

В Германии считают, что нужно на время забыть о Крыме и позвать Россию в G8

В Германии считают, что нужно на время забыть о Крыме и позвать Россию в G8
19:17   7 Июня 2018
Россия
104

Врио губернатора Алтая направил в село Старая Суртайка зама для решения вопроса со школой

Врио губернатора Алтая направил в село Старая Суртайка зама для решения вопроса со школой

Во время «Прямой линии» главе РФ Владимиру Путину пожаловались на ситуацию с закрытием единственной школы в селе Старая Суртайка, врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко отправил в поселение своего заместителя для изучения ситуации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона. 

Жители села объяснили президенту, что школа-единственное образовательное учреждение, которое находится вблизи, там обучаются дети из всех соседних поселений, если ее закроют, село «умрет».

После обращения Томенко направил в Красногорский район своего заместителя Надежду Капуру. Глава Алтая поручил ей выяснить, что происходит в Старой Суртайке и урегулировать вопрос. Капура должна найти кадры, которые обеспечат качественное образование в поселении.

До этого губернатор сообщал, что проблема решена, однако жители региона опровергли эту информацию.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #алтай #школа #томенко #пряиая линия #старая суртайка
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против Общество
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против
Депутат Гартунг напомнил, что начинание «Справедливой России» ранее отвергло правительство и партии власти. А теперь поддержал президент.
17:49   7 Июня 2018
117
Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились Россия

Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились

16:45   7 Июня 2018
356
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий» Россия

Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий»

11:41   7 Июня 2018
1193
Прямая линия: Путин и цены на бензин Россия

Прямая линия: Путин и цены на бензин

9:40   7 Июня 2018
2099
Самое читаемое
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

 Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

 Прямая линия: Путин и цены на бензин

Прямая линия: Путин и цены на бензин