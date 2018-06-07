Врио губернатора Алтая направил в село Старая Суртайка зама для решения вопроса со школой

Во время «Прямой линии» главе РФ Владимиру Путину пожаловались на ситуацию с закрытием единственной школы в селе Старая Суртайка, врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко отправил в поселение своего заместителя для изучения ситуации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Жители села объяснили президенту, что школа-единственное образовательное учреждение, которое находится вблизи, там обучаются дети из всех соседних поселений, если ее закроют, село «умрет».

После обращения Томенко направил в Красногорский район своего заместителя Надежду Капуру. Глава Алтая поручил ей выяснить, что происходит в Старой Суртайке и урегулировать вопрос. Капура должна найти кадры, которые обеспечат качественное образование в поселении.

До этого губернатор сообщал, что проблема решена, однако жители региона опровергли эту информацию.