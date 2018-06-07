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19:06   7 Июня 2018
Россия
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Путин: Очень рассчитываю, что реновация Москвы будет идти теми же темпами

Путин: Очень рассчитываю, что реновация Москвы будет идти теми же темпами

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило много вопросов по поводу программы реновации в Москве. Глава государства не только посвятил этой теме значительный отрезок времени в программе, но и подключил к диалогу мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам президента, реновация — масштабный проект, в который вовлечен почти миллион человек. В ближайшие годы на эти цели предусмотрено 400 миллиардов рублей. Путин заверил, что ему известно обо всех спорах и вопросах, которые ставили перед властями Москвы горожане.

«Основные озабоченности сняты. Реализация программы началась. Я очень рассчитываю, что до 2024 года и после она будет реализовываться в интересах Москвы такими же темпами, которые правительство демонстрировало до настоящего времени», — сказал глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что реализация московской программы не означает, что остальным регионам остается только наблюдать. Реновация, по его словам, должна прийти и в регионы.

«Мы должны выйти на общие объемы строительства в 120 миллионов квадратных метров, и пять миллионов человек должны получить возможность улучшить свои жилищные условия. При этом ставка ипотеки должна снизиться до восьми, а лучше и семи процентов», - отметил Путин.

Путин: Очень рассчитываю, что реновация Москвы будет идти теми же темпами

В ходе эфира, на связи с президентом вышел мэр Москвы Сергей Собянин. Он поблагодарил Путина за поддержку федерального закона о реновации. По словам градоначальника, закон дает реальные гарантии возможности переселения из ветхого жилье почти миллиону москвичей.

«В настоящее время мы выпустили все необходимые нормативно-правовые акты, обеспечили финансирование первого этапа. В городе ведется масштабная работа по разработке градостроительной документации одновременно во всех районах предназначенных под реновацию», — сказал Собянин.

По словам мэра, в настоящее время начато проектирование и строительство на 250 стартовых площадках. Эти стройки «дадут толчок дальнейшей волне переселения». В 2018 году планируется переселить около 10 тысяч москвичей.

«Владимир Владимирович, мы будем делать все, чтобы программа  реализовалась комфортно для граждан, и обеспечим все гарантии, заложенные в федеральном законе», — заключил Собянин, обращаясь к Путину.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #собянин #общество #реновация #прямая линия
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