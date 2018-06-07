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19:17   7 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Турчинов оценил преимущества Крымского моста для России

Турчинов оценил преимущества Крымского моста для России

Секретарь Совета Национальной безопасности и Обороны Украины Александр Турчинов считает, что после ввода в эксплуатацию Крымского моста, который произошел с полугодовым опережением графика строительства, Москва получила ряд преимуществ.

В частности, как передает в четверг агентство УНИАН, секретарь СНБО отметил, что, введя в эксплуатацию данную транспортную артерию, Россия укрепила свой военный потенциал вдоль границы с Украиной и теперь может создавать там «мощную военную инфраструктуру».

По словам Турчинова, особенно опасным в данной ситуации является то, что открытие моста позволяет существенно увеличить число военнослужащих в приграничном регионе. 

Турчинов оценил преимущества Крымского моста для России

Напомним: Крымский мост, открытый в мае 2018 года Россией для автомобильного движения, вызвал в кругах украинских политиков противоречивые чувства. Так постоянный представитель украинского президента в Крыму Борис Бабин заявил, что сооружение привело к серьезным проблемам с судоходством. Народный депутат Игорь Мосийчук предложил любыми способами уничтожить мост. А другой депутат Верховной Рады – Рефат Чубаров предложил России отдать мост Украине, как он выразился, «в качестве контрибуции».

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Автор: Александр Люблинский
#украина #политика #общество #преимущества #турчинов #крымский мост #снбо #российско-украинская граница #военная инфраструктура
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