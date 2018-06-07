Лагард встретится с главами G7
Об участии главы Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард во встрече «большой семерки» сообщил представитель фонда Джерри Райс.
Саммит пройдет 8-9 июня. Место проведения — провинция Квебек в Канаде.
Лагард в будущий понедельник отправится в Германию. Там руководитель МВФ поучаствует в постоянном саммите управляющих международными финансовыми институтами. Отмечается, что Лагард прибудет в ФРГ по приглашению канцлера страны Ангелы Меркель. После этого лидер Фонда вернется в США, где состоится пресс-конференция. Тема встречи — экономическая ситуация в Соединенных Штатах. Уже 21 июня Лагард приедет в Люксембург, где посетит заседание Еврогруппы.