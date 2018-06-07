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Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

 Посол РФ вручил верительные грамоты президенту Армении

Посол РФ вручил верительные грамоты президенту Армении
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18:47   7 Июня 2018
Россия
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Лавров провел телефонный разговор с коллегой из Индонезии

Лавров провел телефонный разговор с коллегой из Индонезии

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди актуальные вопросы сотрудничества стран на мировой площадке. Информация об этом опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Оба государства развивают сотрудничество в нескольких областях. Индонезия вместе с другими странами юго-восточного региона Азии интересуется образованием свободной зоны торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Также недавно прошла встреча председателя индонезийского парламента Зулькифли Хасан со спикером российской Госдумы Вячеславом Володиным. Переговоры прошли в Москве. После беседы политиков стало известно, что глава Индонезии Джоко Видодо ожидает визита президента России Владимира Путина в ноябре этого года.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #лавров #политика #весь мир #индонезия
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