Лавров провел телефонный разговор с коллегой из Индонезии

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди актуальные вопросы сотрудничества стран на мировой площадке. Информация об этом опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Оба государства развивают сотрудничество в нескольких областях. Индонезия вместе с другими странами юго-восточного региона Азии интересуется образованием свободной зоны торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Также недавно прошла встреча председателя индонезийского парламента Зулькифли Хасан со спикером российской Госдумы Вячеславом Володиным. Переговоры прошли в Москве. После беседы политиков стало известно, что глава Индонезии Джоко Видодо ожидает визита президента России Владимира Путина в ноябре этого года.