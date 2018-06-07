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18:58   7 Июня 2018
Весь мир
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НАТО хочет быть готовой к ответу на любую угрозу

НАТО хочет быть готовой к ответу на любую угрозу

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО намерено обеспечивать себя возможностями для ответа на любые угрозы. Соответствующее заявление он сделал в рамках открытия пленарного заседания глав Минобороны стран-участниц.

По его словам, Североатлантический Альянс ищет решения для того, чтобы укрепить содружество. НАТО интересует наращивание обороны и увеличение инструментов сдерживания. Все это требуется для того, чтобы всегда быть уверенными в готовности отреагировать на любую потенциальную угроза, объяснил генсек.

Столтенберг обозначил это задачей номер один для организации, тогда содружество будет готово к любым ситуациям.

Напомним, за последние два года самолеты-разведчики НАТО были неоднократно замечены на границах России.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #нато #политика #столтенберг #общество #весь мир
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