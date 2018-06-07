Путин рассказал, с кем из коллег общается на «ты»

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, к кому из международных коллег обращается на «ты», а кому на «вы».

«В английском языке, как известно, слова «вы» нет, так что все просто. Однако во французском, немецком, и других языках разница существует. Со многими коллегами у меня сложились неформальные отношения. Например, с премьер-министром Японии, президентом Франции и канцлером ФРГ мы общаемся на «ты», — рассказал президент.

Глава государства добавил, что к некоторым коллегам он подчеркнуто вежлив. Например, Владимир Путин всегда обращается на «вы» к президенту Чехии, поскольку он старше российского лидера.