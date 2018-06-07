МВФ обеспокоен отставкой главы Минфина Украины Данилюка

Представитель МВФ Джерри Райс на брифинге заявил, что в фонде обеспокоены отставкой министра финансов Украины Александра Данилюка.

Он отметил, что Минфин играет важную роль в переговорах и выразил надежду, что политика ведомства в связи с этой отставкой не изменится.

Ранее в четверг Верховная рада Украины отправила в отставку Данилюка. За смещение его с поста проголосовали 254 депутата при необходимом минимуме 226 голосов. Врио министра была назначена Оксана Маркарова.