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18:48   7 Июня 2018
Весь мир
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Трюдо и Макрон заявили, что их позиции в торговом споре с США неизменны

Трюдо и Макрон заявили, что их позиции в торговом споре с США неизменны

Франция и Канада не изменят своих критических позиций относительно решения США ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий.

Об этом в Оттаве на совместной пресс-конференции заявили в четверг президент Франции Эммануэль Макрон и канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

В частности, Трюдо заявил, что решение Вашингтона ввести пошлины на импорт металлов является «неприемлемым» и Канада намерена защитить в торговом споре свои предприятия и своих рабочих.

В то же время Макрон отметил, что Франция продолжит прикладывать все усилия, чтобы отменить решение США о вводе пошлин, и отметил, что сам будет защищать французскую экономику, несмотря на то, что уже неоднократно подвергался критике за «слишком дружелюбное» общение с американским президентом Дональдом Трампом. Также Макрон, комментируя заявление Трюдо, подчеркнул, что у него такая же позиция по торговому спору с США, как и у канадского премьера.

Трюдо и Макрон заявили, что их позиции в торговом споре с США неизменны

Напомним: введенные США пошлины на ввоз стали и алюминия (25% и 10% - соответственно) вступили в силу с 1 июня текущего года. Канала в качестве ответной меры ввела квоты на ввоз сельскохозяйственной продукции из США.

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Автор: Александр Люблинский
#экономика #политика #весь мир #трюдо #макрон #ввозные пошлины #торговый спор с сша #пошлины на импорт металлов
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