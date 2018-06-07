Программу правительства Пашиняна утвердил парламент Армении

Заседание Нацсобрания по рассмотрению программы правительства премьера Никола Пашиняна проходило в четверг, 7 июня. Инициативы политика были одобрены.

Из 105 депутатов за утверждение программы Пашиняна выступили 62 политика. Напомним, для принятия было необходимо набрать не менее 53 голосов.

Предложения премьера предусматривает проведение досрочных парламентских выборов, а также внесение поправок в избирательный кодекс. Политик уверен, что они внесут прозрачность во внеочередное голосование.