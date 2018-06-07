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Главу Минфина Украины отправили в отставку

Главу Минфина Украины отправили в отставку

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18:05   7 Июня 2018
Весь мир
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Трамп вновь упрекнул демократов в «охоте на ведьм»

Трамп вновь упрекнул демократов в «охоте на ведьм»

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике непрекращающееся расследование «российского вмешательства» в американские выборы, которое он называл «охотой на ведьм». Об этом он сделал запись в Twitter.

Американский лидер посетовал, что в то время, когда он готовится к саммиту «Группы семи» в Канаде, где намерен «бороться за нашу страну в сфере торговли», затем отправится в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном для решения ядерной проблемы, «дома 13 злых демократов продолжают охотиться на ведьм».

По поводу саммита «Группы семи» Трамп заметил, что сейчас у США «самые худшие сделки в истории».

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Автор: Вячеслав Каширин
#политика #трамп #весь мир #вмешательство
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