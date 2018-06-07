Трамп вновь упрекнул демократов в «охоте на ведьм»
Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике непрекращающееся расследование «российского вмешательства» в американские выборы, которое он называл «охотой на ведьм». Об этом он сделал запись в Twitter.
Американский лидер посетовал, что в то время, когда он готовится к саммиту «Группы семи» в Канаде, где намерен «бороться за нашу страну в сфере торговли», затем отправится в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном для решения ядерной проблемы, «дома 13 злых демократов продолжают охотиться на ведьм».
По поводу саммита «Группы семи» Трамп заметил, что сейчас у США «самые худшие сделки в истории».