В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против
Депутат Гартунг напомнил, что начинание «Справедливой России» ранее отвергло правительство и партии власти. А теперь поддержал президент.
На «Прямой линии» вопросы россиян в прямом эфире переадресовывались министрам, губернаторам. Задачи для себя услышали и представители законодательной ветви власти.
«Акцизы, вот, чтобы понизить пошлину, - часть о росте цен на бензин на пресс-конференции в «Парламентской газете» прокомментировал первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг. - Президент прямо сказал что нужно решать экспортные вопросы, да и многие вопросы, которые мы обсуждаем в Госдуме».
Кроме цен на бензин, как добавил Гартунг, Госдума занимается и упрощенной процедурой получения гражданства. Точнее пытается заниматься.
«Мы спорили в Госдуме, правительство против, «Единая Россия» естественно против, идем к президенту на Послание и он ровным счетом то же самое говорит, что и мы («Справедливая Россия»). А мы то для чего? Нас (депутатов) 450 человек. Если для решения вопроса нужно всего-то президенту написать, то давайте нас сократим тогда . Мы-то зачем? Нам-то зарплату не маленькую платят. Давайте, мы будем ее отрабатывать», - предлагает Гартунг.
О поручении миграционной службе упростить получения гражданства России для людей, считающих себя кровно связанным с русским миром и владеющих русским языком Владимир Путин на «Прямой линии» вспомнил, отвечая на вопрос беженцев из Донбасса.
«Есть проекты законов на этот счет, но они почему-то до сих пор не реализованы, - заметил президент. - Я убежден, мы должны пойти по пути либерализации сферы получения российского гражданства. Это имеет и гуманитарное значение. Одно из средств решения демографической проблемы - привлечение соотечественников. Те, кто считает себя кровно связанным с русским миром и владеющих русским языком. Тут точно должны быть приняты кардинальные меры. Эти люди нам не чужие».