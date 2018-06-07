Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Скончался разработчик самолетов Ан-124 и Ан-225 Виктор Толмачев

Скончался разработчик самолетов Ан-124 и Ан-225 Виктор Толмачев
Главу Минфина Украины отправили в отставку

Главу Минфина Украины отправили в отставку

 «Нафтогаз» предложил» Газпрому» обсудить с Еврокомиссией тарифы на транзит газа

«Нафтогаз» предложил» Газпрому» обсудить с Еврокомиссией тарифы на транзит газа
Сборная Панамы прибыла в Москву на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Панамы прибыла в Москву на ЧМ-2018 по футболу

 МВФ обеспокоен отставкой главы Минфина Украины Данилюка

МВФ обеспокоен отставкой главы Минфина Украины Данилюка
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Скончался разработчик самолетов Ан-124 и Ан-225 Виктор Толмачев

Скончался разработчик самолетов Ан-124 и Ан-225 Виктор Толмачев
Главу Минфина Украины отправили в отставку

Главу Минфина Украины отправили в отставку

 «Нафтогаз» предложил» Газпрому» обсудить с Еврокомиссией тарифы на транзит газа

«Нафтогаз» предложил» Газпрому» обсудить с Еврокомиссией тарифы на транзит газа
Сборная Панамы прибыла в Москву на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Панамы прибыла в Москву на ЧМ-2018 по футболу

 МВФ обеспокоен отставкой главы Минфина Украины Данилюка

МВФ обеспокоен отставкой главы Минфина Украины Данилюка
17:49   7 Июня 2018
Общество
74

В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против

В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против

Депутат Гартунг напомнил, что начинание «Справедливой России» ранее отвергло правительство и партии власти. А теперь поддержал президент.

На «Прямой линии» вопросы россиян в прямом эфире переадресовывались министрам, губернаторам. Задачи для себя услышали и представители законодательной ветви власти.

«Акцизы, вот, чтобы понизить пошлину, - часть о росте цен на бензин на пресс-конференции в «Парламентской газете» прокомментировал первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг. - Президент прямо сказал что нужно решать экспортные вопросы, да и многие вопросы, которые мы обсуждаем в Госдуме».

Кроме цен на бензин, как добавил Гартунг, Госдума занимается и упрощенной процедурой получения гражданства. Точнее пытается заниматься.

«Мы спорили в Госдуме, правительство  против, «Единая Россия» естественно против, идем к президенту на Послание и он ровным счетом то же самое говорит, что и мы («Справедливая Россия»). А мы то для чего? Нас (депутатов) 450 человек. Если для решения вопроса нужно всего-то президенту написать, то давайте нас сократим тогда . Мы-то зачем? Нам-то зарплату не маленькую платят. Давайте, мы будем ее отрабатывать», - предлагает Гартунг.

В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против

О поручении миграционной службе упростить получения гражданства России для людей, считающих себя кровно связанным с русским миром и владеющих русским языком Владимир Путин на «Прямой линии» вспомнил, отвечая на вопрос беженцев из Донбасса.

«Есть проекты законов на этот счет, но они почему-то до сих пор не реализованы, - заметил президент. - Я убежден, мы должны пойти по пути либерализации сферы получения российского гражданства. Это имеет и гуманитарное значение. Одно из средств решения демографической проблемы - привлечение соотечественников. Те, кто считает себя кровно связанным с русским миром и владеющих русским языком. Тут точно должны быть приняты кардинальные меры. Эти люди нам не чужие».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Смирнова
#россия #госдума #путин #донбасс #мигранты #беженцы #гражданство #прямая линия
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против Общество
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против
Депутат Гартунг напомнил, что начинание «Справедливой России» ранее отвергло правительство и партии власти. А теперь поддержал президент.
17:49   7 Июня 2018
74
Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились Россия

Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились

16:45   7 Июня 2018
58
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий» Россия

Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий»

11:41   7 Июня 2018
1071
Прямая линия: Путин и цены на бензин Россия

Прямая линия: Путин и цены на бензин

9:40   7 Июня 2018
1945
Самое читаемое
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

 Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

 Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным