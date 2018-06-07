«Нафтогаз» предложил» Газпрому» обсудить с Еврокомиссией тарифы на транзит газа
Об этом сообщила пресс-служба украинской компании после обращения ТАСС.
Компания «Нафтогаз Украины» предложила главе «Газпрома» Алексею Миллеру обсудить вопрос о ценах на поставки газа. Переговоры инициированы Еврокомиссией.
Зампредправления российского концерна Александр Медведев накануне сообщал, что хотел бы определиться с украинским ведомством, с которым можно вести дискуссию о цене на транзит газа после 2019 года. В «Газпроме» надеются на гарантии соблюдения тарифа.