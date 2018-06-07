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18:01   7 Июня 2018
Россия
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Полковника МВД Хизриева обвинили в даче 2 миллионов долларов взятки

Полковника МВД Хизриева обвинили в даче 2 миллионов долларов взятки

Следователи обвинили дагестанского полковника в передаче взятки особо крупного размера, задержанный вину отрицает, сообщает представитель СК РФ.

Начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомед Хизриев обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере» — прим.ред.)

Напомним, подозреваемый был задержан весной прошлого года. Также правоохранителям удалось арестовать еще пять фигурантов по данному делу. Следствие предполагает, что Хизриев передавал деньги через соучастников. Свидетели подтвердили эту информацию. Таким образом полковник пытался заручиться поддержкой в назначении на вышестоящую должность. Общая сумма взятки составляла 6 миллионов долларов.

Сегодня, 7 июня, Пресненский суд Москвы выносит решению по мере пресечения в отношении преступника.

Следствие выступает за продление ареста до 5 августа, поскольку в противном случае Хизриев может угрожать свидетелям обвинения или уничтожить улики, относящиеся к делу. Также правоохранители допускают вероятность, что преступник попытается сбежать. 

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Автор: Екатерина Розина
#суд #россия #дагестан #взятка #ск рф #политика #хизриев
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