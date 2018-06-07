Путин хотел бы чаще видеться с внуками

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с журналистами после прямой линии сообщил, что ему не хватает времени на общение с внуками и он хотел бы видеть их как можно чаще.

«Я должен признаться. Конечно, мне не хватает времени... Мне бы хотелось чаще общаться со своими внуками», — сказал глава государства.

Путин добавил, что оба его внука здоровы, и сними все в порядке. Кроме того, российский лидер заявил, что регулярно дарит им игрушки.

Прямая линия с президентом России проходит ежегодно. В ходе трансляции президент отвечает на вопросы, волнующие граждан. О рождении второго внука Путин рассказал в ходе прямой линии в 2017 году.