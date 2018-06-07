Путин пообещал пострадавшей в Сирии украинке предоставить гражданство
Во время «Прямой линии» к главе РФ Владимиру Путину обратилась украинка Ирина Баракат, которая при обстреле в Алеппо потеряла ногу и кисть руки. Девушка попросила президента помочь с гражданством и получила обещание.
Путин пообещал поддержать Ирину и заявил, что она получит российское гражданство, которое сделает возможным получение функциональных протезов. Муж и сын пострадавшей остались в Сирии и женщина не может их увидеть, поскольку хоть и находиться на реабилитации в российской Военно-медицинской академии Кирова, гражданства страны у нее нет и пригласить семью в РФ она не может.
Президент заявил, что привлечет Минобороны к поиску ребенка и супруга Баракат и предоставит ей гражданство.
«Безусловно, такие люди, как вы, нуждаются в поддержке и получат её в том объёме, который нужен, для того чтобы жизнь в вашей семье сложилась счастливо.», — сказал российский лидер.