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17:23   7 Июня 2018
Россия
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Путин пообещал пострадавшей в Сирии украинке предоставить гражданство

Путин пообещал пострадавшей в Сирии украинке предоставить гражданство

Во время «Прямой линии» к главе РФ Владимиру Путину обратилась украинка Ирина Баракат, которая при обстреле в Алеппо потеряла ногу и кисть руки. Девушка попросила президента помочь с гражданством и получила обещание.

Путин пообещал поддержать Ирину и заявил, что она получит российское гражданство, которое сделает возможным получение функциональных протезов. Муж и сын пострадавшей остались в Сирии и женщина не может их увидеть, поскольку хоть и находиться на реабилитации в российской Военно-медицинской академии Кирова, гражданства страны у нее нет и пригласить семью в РФ она не может. 

Президент заявил, что привлечет Минобороны к поиску ребенка и супруга Баракат и предоставит ей гражданство.

«Безусловно, такие люди, как вы, нуждаются в поддержке и получат её в том объёме, который нужен, для того чтобы жизнь в вашей семье сложилась счастливо.», — сказал российский лидер.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #сирия #политика #общество #прямая линия #ирина баракат
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