Путин пообещал пострадавшей в Сирии украинке предоставить гражданство

Во время «Прямой линии» к главе РФ Владимиру Путину обратилась украинка Ирина Баракат, которая при обстреле в Алеппо потеряла ногу и кисть руки. Девушка попросила президента помочь с гражданством и получила обещание.

Путин пообещал поддержать Ирину и заявил, что она получит российское гражданство, которое сделает возможным получение функциональных протезов. Муж и сын пострадавшей остались в Сирии и женщина не может их увидеть, поскольку хоть и находиться на реабилитации в российской Военно-медицинской академии Кирова, гражданства страны у нее нет и пригласить семью в РФ она не может.

Президент заявил, что привлечет Минобороны к поиску ребенка и супруга Баракат и предоставит ей гражданство.