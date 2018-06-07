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17:06   7 Июня 2018
Россия
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Путин: Проезд по крымскому мосту останется бесплатным

Путин: Проезд по крымскому мосту останется бесплатным

Открытие грузового движения по мосту приведет к уравниваю цен в южных регионах страны, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства напомнил, что в соответствии с новым законодательством, платные дороги возникают там, где существует альтернативный проезд. Альтернативы Крымскому мосту нет, заявил президент.

Кроме того, по словам российского лидера, развитие логистики между регионами с помощью моста через Керченский пролив поможет снизить цены в южных субъектах Федерации.

Мост через Керченский пролив, объединяющий Крымский полуостров и Краснодарский край стал самым протяженным в России. Длина моста составляет 19 километров.

Крупногабаритный транспорт сможет ездить по мосту осенью. Железнодорожное сообщение откроют в декабре 2019 года.

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Автор: Надежда Егорова
#путин #крымский мост #прямая линия
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