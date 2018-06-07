Путин заявил, что обмена Сенцова на Вышинского пока не состоится

Президент РФ Владимир Путин сообщил об этом в ходе «Прямой линии».

При этом политик отметил, что режиссер Олег Сенцов задержан в Крыму за подготовку теракта, а не за журналистскую работу, как это сделали с главой «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским. В Кремле возможность обмена пока не обсуждали.

Украинского кинодела Олега Сенцова российский суд приговорил к 20 годам колонии за причастность к организации терактов в Республике Крым.