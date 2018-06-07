Сирия и Иран смогли договориться с Израилем благодаря РФ, но ход за Тель-Авивом

С самого начала конфликта в Сирии Израиль оказывал поддержку группировкам сирийской вооруженной оппозиции, в том числе и радикальным исламистам. Цель — формирование буферной зоны в районе Голанских высот и недопущение роста влияния Ирана.

Как пишет Федеральное агентство новостей (ФАН), в Сирии с 2013 года, почти с начала развязавшейся там гражданской войны, находились иранские военные советники и спонсируемые Ираном вооруженные формирования шиитов. Они помогли сирийцам выдержать натиск террористических формирований, однако переломить ситуацию в пользу САР в борьбе с «Исламским государством»* и «Джебхат Ан-Нусрой»* (обе организации признаны террористическими, запрещены в России) так и не смогли.

Развитие успеха правительственным силам Сирии способствовало легитимное вмешательство в конфликт России. Однако обеспокоенность Израиля вызывает тот факт, что проиранские силы и после прихода ВС РФ действовали практически самостоятельно. Военные и политики Израиля не без основания полагают, что в распоряжении этих формирований поступили иранские ракетные системы, имеющие радиус поражения свыше 200 километров, что несет угрозу и их стране.

Поэтому появление спонсируемых иранцами отрядов у Голанских высот, на взгляд израильтян, представляет непосредственную угрозу их национальной безопасности. Ранее ВВС Израиля нанесли удары по объектам проиранских формирований на территории Сирии, но проблему это решило.

В связи с этим Израиль обратился к России. Тема возможных ударов по Израилю с территории САР поднималась в ходе встречи премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным, а также на заседании глав минобороны Израиля и России Авигдора Либермана и Сергея Шойгу. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, итогом переговоров должна стать ситуация, когда на сирийско-израильской границе будут стоять представители войск САР, а не какие-либо другие.

С примыкающей к Голанским высотам территории проиранские формирования уже отведены. Теперь Россия ожидает от Израиля и союзных с ним США и Иордании выполнения взятых на себя обязательств по содействию в ликвидации в южной зоне деэскалации террористов ИГ* и «Джебхат Ан-Нусры», а также урегулированию статуса вооруженных групп оппозиции в рамках единого государства Сирия и разблокированию международной трассы М5 вплоть до пограничных переходов на границе Сирии и Иордании.

Не может быть сомнений, что до полного вывода контингентов иностранных государств, вошедших на территорию САР без приглашения ее правительства, ни иранские военные, ни тем более их подопечные страну не покинут. Надо учитывать, что Иран — единственное, помимо РФ, государства, чей контингент присутствует в Сирии легально, по приглашению правительства. Более того, Иран является одним из гарантов выполнения достигнутых в Астане договоренностей по размежеванию сторон сирийского конфликта. Следовательно, свое военное присутствие Тегеран может сохранять до тех пор, пока в Сирии хозяйничают незваные гости — интервенты стран НАТО, прежде всего ВС США и Турции.

Еще одна угроза для Израиля — усиление позиций Турции. Анкара практически подчинила себе вооруженные группировки сирийской оппозиции. Именно Россия может не только гарантировать израильтянам отсутствие угроз с сирийской территории, но и взять на себя роль посредника в отношениях с Анкарой, диалог с которой у Тель-Авива свелся практически к нулю после начала нового витка израиль-палестинского противостояния. В создавшихся условиях сохранение военного присутствия России в Сирии для еврейского государства приобретает важнейшее значение.

Посредничество России становится все более востребованным. Ее роль на Ближнем востоке — одной из ключевых. Положительная динамика сотрудничества Москвы со всеми ближневосточными государствами, чьи интересы столкнулись на территории САР способствует этому. В запутанных отношениях Турции и Ирана, Турции и Саудовской Аравии, Турции с сирийскими курдами (хотя здесь трудно говорить о запутанности, для Анкары все предельно ясно — «курды связанны с Рабочей партией Курдистана», признанной в этой стране террористической), тех же курдов с Дамаском, — в каждом случае искать компромиссы сторонам позволяет именно Россия, заинтересованная в стабилизации обстановки.

В интервью ФАН старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил, что охлаждение конфликта между Ираном и Израилем — тоже во многом результат усилий России. По его словам, соглашения, благодаря которым проиранские силы были отведены от израильской границы в районе Голанских высот, стали возможны именно в результате переговоров между Шойгу и Либерманном, а также при согласии Ирана и Сирии. Благодаря посредничеству России удалось ощутимо снизить напряженность между Тель-Авивом и Тегераном, а с другой стороны — между Тель-Авивом и Дамаском.

«Разумеется, это свидетельствует о значительном усилении роли России как мировой державы. И не только в масштабе Ближнего Востока, но и в международном масштабе».

* Организации запрещены на территории РФ.