«Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

Для глав регионов новый формат оказался лотереей. Вся страна в прямом эфире наблюдала, как губернаторы отчитываются перед народом и президентом.

У нового формата «Прямой линии с Владимиром Путиным» с выходом на связь в прямом эфире с губернаторами есть будущее. В этом уверен политтехнолог, директор Центра правовых и избирательных технологий Константин Малышев. В беседе с ИА «Политика Сегодня» эксперт заметил, что такой принцип работы будет более эффективным в решении обращений граждан.

«Сразу видна подготовленность губернаторов. По выражениям лиц многих было понятно, что вопросы не подготовлены заранее. Думаю, что такой формат найдет отклик у населения. Не надо ждать, когда губернатора вызовут в Москву и вручат «зеленую папку» с жалобами жителей. Но это и не значит, что не будут вручаться «зеленые папки» с вопросами, которые не прозвучали в эфире», — сказал Малышев.

За четыре с лишним часа «Прямой линии» Путин связался с главами восьми регионов, не считая федеральных министров, которые зачитывали целые доклады так, что их приходилось прерывать. Например, главе Томской области Сергею Жвачкину президент РФ адресовал вопрос многодетной матери Натальи Журовой, которая много лет не может получить земельный участок для строительства жилья. Причем, Путин поправил главу региона, когда Жвачкин не смог назвать имя дозвонившейся женщины.

- Я лично встречусь с жительницей Томска и лично доложу Вам о результатах. Кто-то из чиновников неграмотно ей все объяснил. Земли у нас в Сибири много, - сказал Жвачкин.

- Во-первых, с ней, это с Натальей Николаевной, - поправил Путин.

То, что президент очень внимательно следил за ответами губернаторов отметил и Константин Малышев.

«Сразу было видно отношение президента ко многим главам, когда он делал замечания или поправлял, когда губернатор не мог назвать имя -отчество задававшего вопрос. То есть у Путина не было задачи эту линию «отсидеть». Он очень вниматеьно следил за всем. И легко ориентировался в вопросе в отличие опять же от многих губернаторов», — оценил Малышев.

С главой Владимирской области Светланой Орловой Путин вышел на видеосвязь после жалобы жителей города Струнино на закрытие местной больницы. Оператор показал старое неработающее здание. Но Орлова в своем ответе заверила, что все работает. Глава государства сказал, что не сомневается в том, что Орлова говорит правду, но на экране он видит несколько другое. Обращавшиеся жительницы города также удивились ответу главы региона.

Константин Малышев рассказал ИА «Политика Сегодня», что немного знает Орлову лично.

«Это достаточно жесткая женщина для женщин, да и для мужчин тоже. Немного самоуверенная. Я думаю, что она просто не ожидала, что люди в прямом эфире могли сказать , что ничего не работает. Скорее всего, будут сделаны выводы. Над Орловой меч увольнения нависал еще прошлой осенью и весной», — отметил политтехнолог.

Врио губернатора Якутии Айсен Николаев держал ответ за спад зарплат у бюджетников. Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский пообещал поддержать многодетную семью Верховских, которая обратилась на «прямую линию» с просьбой о снижении ставки по ипотеке. Кстати, Станислав Воскресенский был первым главой региона, кто во время включения поздоровался не только с президентом, но и с человеком, задававшим вопрос. Главу Ростовской области Василия Голубева Путин попросил помочь с трудоустройством беженцев с Донбасса.

Константин Малышев считает, что после «прямой линии» губернаторам нужно жестко действовать и провести перестановки в своих командах.