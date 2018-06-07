Путин: Арест Вышинского недопустим

Президент России Владимир Путин назвал арест главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, известного пророссийскими взглядами беспрецедентным и недопустимым. Об этом российский лидер заявил в ходе прямой линии.

Путин подчеркнул, что арест журналистов за их профессиональную деятельность угрожает свободе слова и призвал международные правозащитные организации обратить внимание на данный инцидент.

В мае 2018 года Служба Безопасности Украины провела обыски в редакции украинского РИА «Новости» и задержала главу издания Кирилла Вышинского. Его подозревают в государственной измене.

Ранее Евросоюз напомнил Киеву о незыблемости фундаментальных прав человека в связи с арестом журналиста.