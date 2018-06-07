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Россия
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Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились

Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились

Компенсировать потери нефтяникам можно возвратом НДС.

«Неточное, мягко говоря, регулирование в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов» привело к росту цен на бензин, считает президент России Владимир Путин.

«То, что сейчас происходит  - это недопустимо. Это неправильно», - заметил глава государства, отвечая на «Прямой линии» на вопрос водителя Алексея Караваева из Петербурга про «45 рублей за литр солярки».

К росту цен, как добавил президент, привел и «налоговый маневр», стимулирующим экспорт нефти.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг с президентом согласен. Считает, что «налоговый маневр» - снижение экспортных сборов для экспортеров нефти и вовсе стоит отменять.

«Быстро отреагировал президент и вскрылась причина повышения цен на бензин, - заметил парламентарий на пресс-конференции в «Парламентской газете». - Хорошо что президент сразу сказал - неправильные действия правительства. Мы можем остановить рост цен, но для этого нужно ввести возврат НДС экспортерами и отменить налоговый маневр. Цены пойдут вниз».

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Автор: Анна Смирнова
#госдума #путин #нефть #правительство #экспорт #бензин #цены #налоговый маневр
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