Путин выступил против национализации всей нефтяной промышленности

Полная национализация нефтяной отрасли приведет к негативным результатом для экономики страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Он добавил, что власти успели «в последнюю секунду» вернуть под контроль компании «Газпром» и «Роснефть». Однако, подчеркнул глава государства, национализировать всю нефтяную отрасль не следует: это опасный процесс, приводящий к серьезным финансовым рискам.

Владимир Путин подчеркнул, что все компании должны действовать в рамках закона, вне зависимости от того, являются они государственными или частными.