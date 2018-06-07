Россия не рассматривает Сирию как полигон для нового оружия — Путин

Во время участия в «Прямой линии» глава государства Владимир Путин подчеркнул, что САР для России - это не полигон для испытания новейшего вооружения.

Однако президент рассказал, что оно там используется и это поспособствовало формированию новых ударных систем, в том числе ракетных. Он отметил, что видеть оружие в реальных условиях войны, на практическом применении совершенно иное дело, нежели знать его возможности в теории.

Путин рассказал, что вместе с инновационным оружием в Сирию отправились бригады с российских предприятий ОПК, они прямо на месте завершали это оружие. Для России этот опыт был необходим, чтобы понять свои реальные силы в боевых условиях, добавил он.

К тому же российские военачальники осознали, что для вооруженного конфликта в настоящее время необходима взаимодействие между разнородными частями и соединениями,а следовательно: связь, разведка, эффективная работа космической группировки авиации и наземных сил.

Все эти факторы оказали важнейшее влияние на совершенствование отечественных вооруженных сил, объяснил российский лидер.