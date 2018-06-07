Путин: Лучше уничтожать боевиков в Сирии, чем принимать их в России

Так глава государства прокомментировал операцию российских военных в арабской стране.

Президент считает, что применение ВС РФ в боевых условиях в САР — это серьезный опыт и возможность совершенствовать армию. Никакие учения с этим не сравнятся. Сама же операция — это важная и благородная миссия.

Кроме того, он напомнил, что многие боевики, выходцы из России и Средней Азии, находятся именно там. Бороться с террористами необходимо именно в Сирии, нежели «принимать их здесь с оружием в руках».