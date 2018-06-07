Путин о мосте на Сахалин: Эту проблему надо оценить с разных сторон

Нужно учесть экономические, геополитические и другие аспекты, объяснил российский лидер Владимир Путин, выступая на «Прямой линии».

Он подчеркнул, что знает о желании сахалинцев иметь такой мост. Это их давняя мечта. Тем более, что часть доходов Сахалинской области успешно работает на развитие Дальнего Востока.

Однако в данном случае сначала нужно рассмотреть проблему со все сторон. Обдумать, насколько это целесообразно с точки зрения экономики. Определить примерную загруженность моста. А также оценить геополитические обстоятельства. Но вопрос, безусловно, будет обсуждаться.